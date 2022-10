YouTube-orgelvirtuoos Gert van Hoef speelt zaterdagavond in Grote Kerk Neede

MET VIDEONEEDE - Orgelmuziek saai? Wie op YouTube zoekt op Gert van Hoef, ontdekt hoe de jonge Barnevelder (28) landelijk én internationaal van zich laat horen. Online is zijn vertolking van Pirates of the Caribbean inmiddels bijna 1,25 miljoen keer bekeken. En zijn Toccata en Fugue van Bach gaat zelfs richting de 9 miljoen. Zaterdagavond is hij live te zien én vooral te horen in de Grote Kerk in Neede.