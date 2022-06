‘Zeer grote brand’ in Winterswijk onder controle: ‘Angst was dat het hele blok zou gaan’

Vernield bankje op Needse Berg in ere hersteld, maar de eerste kras is alweer gezet

NEEDE - Het vernielde zitbankje bij de uitkijktoren aan de Beukenbosweg op de Needse Weg is hersteld. Vrijwilliger Gerrit ten Hoopen heeft het metalen bankje voorzien van drie degelijke houten planken. Dinsdagmiddag of -avond heeft een bezoeker met een scherp voorwerp er al weer een ‘markering’ op gemaakt. „Het blijft hier ook een hangplek of trefpunt zodra het donker is.”

