Zoveel verkeersborden worden elk jaar gestolen in de gemeente Aalten

Voor de gein dus. Maar die diefstallen zijn niet grappig, aldus de politie: ze jagen de gemeente op extra kosten en brengen vaak ook de verkeersveiligheid in gevaar.



Reden voor de wijkagenten om via de sociale media een oproep te doen. In een bericht op Instagram wijzen de erop dat het misschien wel ‘hartstikke mooi in je schuur, hok, keet of op je eigen circuit’ mag staan, zo'n bord.



Maar: ‘Het kost dus best wat gemeenschapsgeld. Dat geld kan niet voor andere (meer urgente) zaken gebruikt worden.’ Een verkeersbord vervangen kost zo'n 350 euro per bord.