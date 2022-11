Zwaar ongeluk bij met zeven gewonden was frontale aanrijding: ‘22-jarige bestuurder kwam op verkeerde weghelft’

DE HEURNE - Het zware ongeval in De Heurne, waarbij dinsdagavond zeven mensen gewond raakten, was een frontale aanrijding. Dat laat de politie desgevraagd weten. ,,De bestuurder van één van de auto’s, een 22-jarige man uit Winterswijk, kwam op de Caspersstraat op de verkeerde weghelft terecht.”

,,Wat daarvoor de aanleiding is geweest, wordt nog onderzocht”, zegt de woordvoerder van de politie. ,,Wat we wel weten is dat de auto van de man daar rond 22.15 uur frontaal in botsing kwam met een tegenligger.” Het betrof een auto met Duitse kentekenplaten.



De klap was dusdanig groot dat beide auto’s aan weerszijden van de weg in de sloot terechtkwamen. De 22-jarige en de bestuurster van de tegemoetkomende auto raakten beiden bekneld bij het ongeluk.



Een buurtbewoner laat weten dat de hulpdiensten twee uur lang bezig zijn geweest om de 22-jarige uit de auto te krijgen. Ook de andere inzittenden van de twee auto's, raakten gewond. In totaal ging het daarbij om zeven personen.

Getuigenoproep Bent je getuige geweest van dit ongeluk? Dan komen we graag in contact, stuur een e-mail naar de redactie in Doetinchem

Moeilijke bocht

Het is niet de eerste keer dat een ongeluk gebeurt op deze weg, vertelt de buurtbewoner. ,,Het is een moeilijke bocht. Toen ik hier pas net woonde vlogen in korte tijd drie auto's de sloot in. Ze haalden de bocht niet. Maar een ongeluk met een tegenligger heb ik tot nu toe nog niet gehoord.”

Een opvallend detail is dat de Caspersstraat nu extra druk is ,,Even verderop is er een weg tijdelijk afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Het is nu dus een officiële omleiding en zijn er dus meer auto's op de weg”, aldus de buurtbewoner. Op de Caspersstraat geldt een maximum snelheid van 60 kilometer per uur.

Hoge snelheid

Getuigen ter plaatsen lieten weten dat de Winterswijker, komende vanuit Dinxperlo, kort voor het ongeluk een andere auto met hoge snelheid had ingehaald. Ook de buurtbewoner heeft dat gehoord. ,,Maar of het klopt? Dat weet ik niet. Wij hebben alleen de klap gehoord, toen wisten we meteen dat het goed mis was.”

Ook de politie niet bevestigen dat de 22-jarige voor het ongeluk een andere bestuurder met hoge snelheid heeft ingehaald. ,,We hebben de zaak nog in onderzoek. Zoals gebruikelijk bij dit soort ongevallen, controleren we daar tal van zaken voor. Waaronder de snelheid en het telefoongebruik van de bestuurder.”



Vanwege het grote aantal slachtoffers kwamen er meerde ambulances ter plaatse. Waaronder ook enkele uit Duitsland. De opgeroepen traumahelikopter werd nog voor deze kon arriveren geannuleerd.



De weg tussen Dinxperlo en Aalten was vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten.

