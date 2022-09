Zwaar ongeluk met drie auto’s tussen Lochem en Zutphen: drie gewonden (waarvan twee ernstig)

N312 tussen Lochem en Barchem weer open, vanaf nu weg Bar­chem-Ruur­lo dicht om in 60-km weg te veranderen

BARCHEM/LOCHEM - De N312 tussen Barchem en Lochem is vanaf nu weer bruikbaar voor autoverkeer tussen de twee plaatsen. Ook bus 58 tussen Borculo en Lochem kan weer over de vertrouwde route. De weg is geheel ingericht als 60-kilometerweg. Vanaf nu tot half oktober is het deel van de N312 tussen Barchem en Ruurlo dicht.

19 september