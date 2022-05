Zwaargewonde bij botsing met schoolbus net over de grens in Duitsland; vier kinderen lichtgewond

Benno uit Neede verbaasd na 'lucky shot': 'Die steenmar­ter maakt ineens een enorme zweefduik’

NEEDE - Benno Stortelder uit Neede wilde bosuilen ringen in het Noordijkerveld. Maar in plaats van uilskuikens trof hij in het nestkast een steenmarter aan die een klein drama had aangericht. Ondanks zijn verbazing wist hij het roofdier vast te leggen toen het vluchtte en daarbij een snoekduik maakte. „Een prachtige actiefoto”, aldus Benno.

