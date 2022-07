Zwarte Cross | Muntprijs gestegen • Drone afgepakt • Strenge alcoholcontrole voor duizenden kampeergasten

Expositie over grafheu­vels rond Eibergen bij Museum De Scheper

EIBERGEN - In Museum De Scheper opent burgemeester Joost van Oostrum zaterdag de zomerexpositie waarmee aandacht wordt gevestigd op de prehistorische bewoning rondom Eibergen: de focus ligt daarbij op de grafheuvels. Wie het museum ‘door’ is, kan naar hartelust in het echie op zoek naar de oudheid: buiten het dorp zijn tenminste achttien grafheuvels terug te vinden.

8 juli