Zwientie is tegendraads, rebels, eigenzinnig, rafelig. Zoals de Achterhoeker zelf ook is

Rienke Beernink (45) is opgegroeid in Eefde en woont in Warnsveld. Ze is eigenares van een sleutelspeciaalzaak en reageert op een oproep van tekenaar en cartoonist Derk-Jan Rouwenhorst. Is er iemand die teksten kan schrijven voor een kinderboek, waarin varken Zwientie ons de weg wijst door de Achterhoek?



Ze heeft altijd al geschreven en durfde de uitdaging wel aan. Rienke: ,,Ons gevoel voor humor sloot bij elkaar aan. Ik heb wel een kinderboek geschreven, maar dit is toch iets anders.”



Na twee jaar ligt het boek er, getiteld Zwientie in den Achterhook.