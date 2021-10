630 euro voor legodoos: Titanic is met 9090 blokjes grootste bouwset ooit

De kopie van het noodlottige schip dat in 1912 zonk toen het tegen een ijsberg botste, is 1,35 meter lang, 44 centimeter hoog en 16 centimeter breed. Het complexe ontwerp is zo groot dat hij in drie secties moet worden opgedeeld om de talloze authentieke details in het interieur te presenteren. Denk maar aan de legendarische trap, 300 patrijspoorten, de stookruimte, het scheepsdek, reddingsboten, het zwembad en de eetzaal voor de eerste klasse in Jakobijnse stijl. Meer zelfs: je kan ook het anker hijsen, de turbines laten draaien en de gespannen lijn tussen de masten verstellen.

Volledig scherm De luxe doos van de Titanic-set. © LEGO Volledig scherm De echte Titanic. © Getty

Volgens Lego-designexpert Mike Psiaki is het een van Lego’s meest indrukwekkende bouwwerken tot nu toe. ,,Het was een ongelofelijk reis om dit iconische schip met uitzonderlijke nauwkeurigheid - schaal 1:200 - na te bouwen”, zegt hij. ,,We hebben het gebaseerd op de originele blauwdrukken die meer dan een eeuw oud zijn. Door zo hard te focussen op de details hebben we een van onze meest uitdagende bouwervaringen kunnen creëren.” Als finishing touch kan je trouwens het naamplaatje op de boeg plaats

Volledig scherm De binnenkant van de Titanic. © LEGO

De kans is wel klein dat Sinterklaas dit speelgoed in de schoen van je geliefde gooit, want voor het pronkstuk betaal je niet minder dan 629,99 euro. Al staan ware verzamelaars nu al te popelen om op ‘bestellen’ te klikken. Volgens Gerben Van IJken, Lego-expert bij het online verkoopplatform Catawiki, is Lego soms wel een betere investering dan aandelen. Zo zijn ongeopende Legosets uit de periode 1987 tot en met 2015 gemiddeld 11 procent per jaar in waarde gestegen. Dit blijkt uit een onderzoek van twee Russische economen.

,,Er valt dus veel winst te halen uit een klassieke legodoos”, vertelde de expert aan AvroTros. ,,De enorme waardestijging komt doordat Lego sinds de jaren 80 met seizoenen werkt. Elk seizoen komt er een nieuw doosje en gaat het oude doosje met pensioen. Heb je net een seizoen gemist? Dan heb je niet meer de kans hebt om die editie te kopen. Het merk creëert bewust schaarste en mensen willen het liever als ze weten dat het niet meer verkocht wordt”, aldus van IJken. Dat het enthousiasme rond de Lego-Titanic ook nu al groot is, bewijst de aankondiging ervan op sociale media. De release is al goed voor meer dan 1,2 miljoen weergaven.

De Lego-Titanic is verkrijgbaar vanaf 1 november (pre-order) of 8 november voor 629,99 euro.

Volledig scherm De Titanic vanaf de zijkant. © LEGO

