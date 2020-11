Aan het einde van dit gekke jaar is er één feestelijke zekerheid: de intocht van Sinterklaas

Het is niet de eerste keer dat hele gezinnen massaal voor de televisie kruipen dit jaar. Maar na alle persconferenties en toespraken over corona, besmettingscijfers en ic-bezetting, gaat het vanaf 12.00 uur op NPO3 eindelijk eens over golven die ons iets moois brengen: Pakjesboot 12, met Sinterklaas, zijn pieten, paard Ozosnel, cadeau’s en lekkers.