,,Aan iedereen die ik tegenkom, vraag ik: ken je nog iemand die doodgaat?’’ Journalist en schrijver Annemarie Haverkamp geeft antwoord op de vraag hoe ze kandidaten vindt voor haar wekelijkse rubriek ‘Ik heb geleefd’ in de bijlage Z van deze krant. Sinds oktober interviewt ze daarvoor mensen die niet lang meer te leven hebben. ,,En soms zoek ik op internet. Mijn zoekopdrachten zijn vrij morbide. ‘Ongeneeslijk ziek’, ‘terminaal’, dat werk.’’



De tweede stap in het proces is zo’n onbekend persoon bellen en vragen of hij of zij wil meedoen. ,,Dat is niet altijd gemakkelijk. Soms hebben mensen er helemaal geen zin in. Nee, het is niet dat ze schrikken van zo’n telefoontje. Zij weten het al, hè, dat ze doodgaan, daar zijn die mensen elke dag mee bezig. Ik heb nog nooit iemand gehad die zei: u overvalt me vreselijk met die vraag.’’