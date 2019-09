‘Accepteer dat een rollator je juist kan helpen’

Akkoord coalitie Vlaanderen, 127 dagen na verkiezin­gen

8:36 De Vlaamse politieke partijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben na vier maanden een akkoord bereikt over de vorming van een regionale regering. Dat zegt onderhandelaar Jan Jambon vandaag. De regio Vlaanderen was de laatste in België die nog geen regering had na de verkiezingen op 26 mei, 127 dagen geleden.