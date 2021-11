Advocaat Roethof haalt alles uit de kast om Jos Brech vrij te peiten

LIVE UPDATEAdvocaat Gerald Roethof trekt vandaag in Den Bosch weer alles uit de kast voor vrijspraak van Jos Brech in de zaak Nicky Verstappen. Met de inzet van een paspop en ketchup probeerde Roethof woensdag met collega Judith Brassé te laten zien hoe gemakkelijk dna-sporen zich verspreiden. Vandaag pleiten de twee verder, om dna-bewijs uit het hoger beroep te weren.

Advocaat Roethof heeft het al zo vaak gezegd, in de rechtszaal, maar ook vele talkshows en de wandelgangen. Het hof móét Jos Brech in hoger beroep wel vrijspreken, voor het ontvoeren, misbruiken en doden van het jongetje Nicky Verstappen in 1998. Maar nu, tijdens het hoger beroep in de zaak, spant het erom. Eerder werd Brech ondanks de overtuiging van zijn advocaat veroordeeld tot 12,5 jaar cel. Nu ligt een eis van 20 jaar op tafel.

Dus haalt Roethof alles uit de kast. Afgelopen woensdag al, toen zijn pleidooi begon en hij een filmpje vertoonde, waarin hij iemand met ketchup aan de handen aanwijzingen geeft een paspop om te draaien en kleding te ordenen, om te laten zien hoe gemakkelijk sporen zich kunnen verspreiden.

Manhunt

Trouwens, de advocaat vindt ook dat dat dna onrechtmatig is verkregen. Het ging er wellicht ook slinks aan toe: toen Brech van de aardbodem leek verdwenen, gaven vrienden en familie hem als vermist op. Ondertussen was justitie al op zoek naar Brech, die niet was op komen dagen om erfelijk materiaal af te staan in het ultieme dna-onderzoek om de zaak Verstappen te kraken. Door de vermissingsonderzoek hadden ze dat dna alsnog in handen. En werd een match gemaakt, waarop een ‘manhunt’ kon beginnen. Brech werd uiteindelijk in Spanje gearresteerd. ,,Er moet aandacht zijn voor hoe het OM dit materiaal verkreeg,” aldus Roethof.

De schijn heeft Brech sindsdien op zijn minst tegen. Op 19 van 32 onderzochte vlakken van Nicky's onderbroek werd zijn dna aangetroffen. En ondertussen is er zijn verklaring, dat net hij, na eerdere zedendelicten waarbij hij jongens in hun kruis voelde, een dood jongetje trof op de Brunssummerheide, om na het fatsoeneren van diens kleding weg te vluchten.

Maar Roethof blijft erbij: sporen zeggen niet alles. Ze werden in 1998 op een andere manier veiliggesteld dan nu. Het is niet duidelijk hoe er precies met de kleding van Nicky is omgegaan. En misschien is het dna nog wel op andere manieren verspreid, bijvoorbeeld door vocht. Als dna toch, net zoals in eerste aanleg, wordt gebruikt als bewijs, wil Roethof opnieuw deskundigen horen, om precies te weten wat er is gebeurd. Maar eigenlijk wil hij dat het hof toezegt dat het dna bewijs van tafel gaat.