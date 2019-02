Als je vriend zegt dat hij ruimte nodig heeft, wat zegt hij dan eigenlijk?

Vraag: ‘Mijn vriend, met wie ik (39) tien maanden een innige relatie had, vraagt om ruimte. Hij heeft last van demonen en wil dit zonder mij oplossen. Zijn werk als vrachtwagenchauffeur en zijn hobby’s gaan wel gewoon door. We hebben soms ’s nachts nog wat vermaak en in het weekeind. Ik voel me gebruikt, ik wil hem best ruimte geven maar weet niet hoe.’