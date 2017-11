Belgische minister van Justitie: 'Zaak Bende van Nijvel smet op rechtsstaat'

Op 9 november in 1985 pleegden de leden van de Bende van Nijvel een gewelddadige overval op een supermarkt in Aalst. Daarbij vielen acht doden. Ruim dertig jaar later is er nog steeds weinig bekend over de motieven en de identiteit van de bendeleden.



Geens zegt zich nu persoonlijk in te willen zetten om het onderzoek tot een goed einde te brengen. Maar de burgemeester van Aalst, Christoph D'Haese, gelooft daar niet zo in.



,,U bent jarenlang verkeerd omgegaan met de slachtoffers en uiterst onprofessioneel met het onderzoek", zo sneerde hij tijdens een toespraak. D'Haese eiste bovendien opheldering van justitie. ,,We hebben recht op de waarheid."