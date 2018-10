Bespaar geld en koop een oud model televisie

Je zou bijna vergeten dat elke televisie ooit een achterwerk had. Tv-meubels stonden vaak schuin in de hoek van de woonkamer, de enige plek waar die dikke derrière nog enigszins viel weg te moffelen. Hoezeer tijden veranderen blijkt op de redactie van techsite Hardware.info. Enkel graatmagere modellen staan te glimmen op de bureaus. ,,Die kont is echt verleden tijd”, ziet ook expert Eric van Ballegoie. ,,Maar daarmee zijn ook veel beperkingen weggevallen. Kijk, 7 millimeter dun. Die hang je gewoon aan de muur tussen je fotolijstjes.”



Storend, zo’n groot, zwart vlak tussen de familiekiekjes? Ook daar wordt aan gewerkt. Samsung timmert bijvoorbeeld aan de weg met ambient mode. Schiet een foto van je bakstenen of behang en het scherm neemt het patroon als een kameleon over. Een portret van je schoonmoeder kan ook natuurlijk... Er is wel een maar: je tv gebruikt de hele dag stroom.”