Botsing vliegtuig en drone steeds dichterbij

,,Als het zo doorgaat, is het een kwestie van tijd voordat er ongelukken gebeuren’’, zegt plaatsvervangend Inspecteur-Generaal Frank van Diepenbeek van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Uit een nieuw rapport van de organisatie blijkt dat er steeds meer drones zijn die ook nog eens hoger vliegen en vaker worden waargenomen in de buurt van vliegvelden. Het risico op botsingen neemt daardoor toe.

In 2018 ging het zeven maal op het nippertje goed in het luchtruim tussen vliegtuigen en drones: vijf keer was er een bijna-botsing met een passagiersvliegtuig en twee keer met een privé-vliegtuig. Daarnaast ontving het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL) in 2018 vijf meldingen over ambulancehelikopters die hinder ondervonden van in de buurt vliegende drones. Niet eerder werd er zo vaak aan de bel getrokken. Vooral Schiphol blijkt een populaire plek om met een drone ‘rond te kijken’. Vooral daar worden ze gezien bij landingsbanen of tijdens het opstijgen en dalen van vliegtuigen.

Ook in Enschede ging het onlangs bijna mis. Een Duitse traumahelikopter moest op 27 juni uitwijken voor een drone die ter hoogte van het Janninkscomplex vloog. De drone bevond zich in een zogenaamde no-flyzone. Daar geldt een vliegverbod, vanwege de aanvliegroute voor traumahelikopters bij het Medisch Spectrum Twente (MST). „Door op het laatste moment een scherpe bocht te maken, kon een botsing worden voorkomen”, zei dekbeheerder Paul Esveldt over de bijna-botsing.

Drones werden zelfs gespot op een hoogte van zo’n drie kilometer, terwijl het wettelijk is toegestaan tot 120 meter te vliegen. Van Diepenbeek: ,,In Rusland was pas nog een incident waarbij vogels terecht kwamen in beide motoren van een vliegtuig. Daaruit blijkt dat de gevolgen van een botsing met een drone ook groot kunnen zijn.’’ Het vliegtuig moest een noodlanding maken in een maïsveld, waarbij minstens 23 gewonden vielen.