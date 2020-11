Dader schuift na zijn dodelijke actie thuis aan voor het eten

video Weduwe Sean Connery: ‘Dit is wat hij gewild heeft, vertrekken zonder enig gedoe’

Vandaag rouwt de wereld om acteur Thomas Sean Connery, de enige echte James Bond, die zaterdag op 90-jarige leeftijd overleed op de Bahama's. Tot het einde zat zijn vrouw Micheline Roquebrune naast hem, vertelde de weduwe (zelf 91) in een reactie aan de Mail on Sunday. ,,Hij is vredevol ingeslapen", aldus Micheline. ,,Dat was zijn laatste wens: zachtjes wegglijden zonder gedoe."