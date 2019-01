De dood van Tijn, Lex, Bianca, Charlotte en Frederik bracht mooie dingen voort

Zwembad Heemstede ontruimd om chloorlek­ka­ge in kelder

14:47 Zwembad Groenendaal in Heemstede is vanmiddag geheel ontruimd vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is er sprake van een chloorlekkage in de kelder van het zwembad.