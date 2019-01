De grote issuekalender: januari

Issuekalender Van Pi-dag tot Dress Red Day: wat zijn dat toch allemaal voor dagen?

14:14 Bij ons op de redactie hangt al jaren een zogeheten ’issuekalender’, een soort agenda met speciale dagen en weken in het jaar; data die zich lenen voor een artikel in de krant of - veel vaker - een gesprek bij de koffieautomaat. Er staan bekende dagen op als Moederdag, Valentijnsdag en Bevrijdingsdag maar ook minder bekende ‘issues’ als de Pi-dag, de Dress Red Day en de Doe eens vriendelijkdag. Wat zijn dat toch allemaal voor dagen, vroegen we ons af aan het begin van 2018 toen we een nieuw exemplaar ophingen. En: zullen we dat eens uitzoeken?