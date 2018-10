De laatste roker zal zijn laatste sigaret uitdrukken

Bredase heeft als eerste een ‘X’ in het paspoort

6:36 Voor het eerst in Nederland krijgt iemand een paspoort zonder geslachtsaanduiding. Leonne Zeegers (57) uit Breda heeft vanaf vandaag een neutrale ‘X’ in haar paspoort. Die komt in plaats van de ‘V’ die tot nu toe haar geslacht aanduidt. Ze voelt zich namelijk als intersekse persoon man noch vrouw.