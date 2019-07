De tranen van Daphne Koster: ‘Ik lijk hard, maar ben ook gevoelig’

De tranen springen in haar ogen, haar stem slaat over en ze zoekt naar de juiste woorden. Voetbalanalist Daphne Koster, die zelf als oud-international meer dan honderd keer in het veld stond voor Oranje, breekt na afloop van de gewonnen halve finale van de Leeuwinnen. Collega Pierre van Hooijdonk pakt haar schouder, ze lacht even en slikt haar tranen weg. De nuchtere Koster is even niet zo nuchter meer.



,,Ik lijk van de buitenkant hard en mijn mening is direct, maar toch weet ik dat ik voor dit soort momenten gevoelig ben”, blikt ze telefonisch terug op de emotionele ontlading, die ook bij veel tv-kijkers weer voor ontroering zorgde. Ze liet het maar gewoon gebeuren. ,,Daar kun je toch niets tegen doen. Het hoort bij mij.”



,,Ik weet als geen ander van hoe ver we komen. Hoe groot de stap is, hoe ver weg de finale een aantal jaar geleden nog was.” Ze maakte de opkomst van het vrouwenvoetbal mee, zag ‘al die meiden’ groeien, heeft met het merendeel gespeeld. ,,Dat zij voor elkaar krijgen waar ik van heb gedroomd, dat is fantastisch. Ik heb, tegen de stroom in, altijd geloofd in de potentie van vrouwenvoetbal. In mijn tijd was de top te smal, maar nu valt alles op zijn plek. Dat zorgt bij mij voor die ontlading.”