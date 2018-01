Deze foto's moet je gezien hebben

‘Krem­lin-trol­len zijn officieel Russisch wapen’

19:33 Het is een officiële Russische strategie om nepverhalen via zoveel mogelijk kanalen in zoveel mogelijk talen te verspreiden. Een speciale EU-werkgroep onder politieke verantwoordelijkheid van buitenlandchef Federica Mogherini spoorde er in twee jaar meer dan 3500 voorbeelden van op.