Deze foto’s moet je gezien hebben

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Oldekerk

25 februari In het Groningse Oldekerk is zondag vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een pluimveebedrijf. Het bedrijf wordt geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. In totaal gaat het om 36.000 vogels, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.