Deze foto’s moet je gezien hebben

Russische ambassadeur kondigt vergelding aan tegen Nederland

17:08 De uitzetting van twee Russische diplomaten door Nederland 'zal niet zonder gevolgen blijven'. Dat zegt de Russische ambassadeur in Den Haag, Alexander Shulgin, in een interview met EenVandaag. ,,We zullen moeten reageren, op de één of andere manier'', waarschuwt hij. ,,Het zal een vorm van vergelding zijn.''