Deze foto’s moet je gezien hebben

Militairen 'verraden' hun positie met populaire sportapp

18:17 Gegevens van de populaire sportapp Strava worden gebruikt om onbekende militaire en strategische basissen te ontdekken. Omdat militairen lang niet altijd hun smartwear uitschakelen als ze patrouilleren of trainen, verraden ze hun locaties en vaste routes. Online sporenzoekers speuren nu naar basissen waarvan niet algemeen bekend was dat ze bestonden of bemand waren.