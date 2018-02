Deze foto’s moet je gezien hebben

video Qmusic-dj openhartig over depressie: Ik ben eenzaam en hoor een negatieve stem

18:08 Qmusic-dj Stephan Bouwman heeft zich vanmiddag emotioneel bloot gegeven tijdens zijn show op de radio. Bouwman barstte in tranen uit toen hij vertelde met een depressie te worstelen. ,,Ik voel me heel eenzaam en hoor een negatieve stem in mijn hoofd", bekende hij aan zijn luisteraars. Bouwman heeft inmiddels al 2000 steunbetuigingen binnen.