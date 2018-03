Deze foto’s moet je gezien hebben

Spoiler alert Dit is de winnaar van Wie is de Mol? 2018

20:59 BNN-presentator Jan Versteegh is de Mol van 2018! Na maanden zwijgen mocht Jan het eindelijk zeggen. In een overvol Vondel CS in Amsterdam keken vanavond honderden mensen op grote schermen naar de finale-uitzending. Naast de grote onthulling van de Mol werd ook duidelijk dat Ruben de winnende finalist is en Olcay de verliezend finalist.