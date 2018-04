Deze foto's moet je zien!

Update Dean Saunders in hoger beroep na horen 18 maanden cel

16:07 Zanger Dean Saunders (37) uit Beverwijk is in hoger beroep veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor brandstichting en mishandeling van zijn ex-vriendin. De straf is hoger dan de acht maanden die de rechter eerder had opgelegd. Saunders gaat in cassatie.