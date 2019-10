Dorp Tienhoven viert familietraditie in ‘t Olde Regthuys

Het café aan de Laan van Niftarlake, dat dateert van 1657, is ondertussen nog net zo bruin als toen en wat pluche was, is pluche gebleven. De Pijper is amper 22 als ze in 1994 besluit de zaken over te nemen van haar grootouders, die beiden dat voorjaar kort na elkaar zijn overleden. Waar ooit recht werd gesproken, stonden zij, Geurt en Sjaan de Pijper, een halve eeuw achter de toog.

Een draaiorgel speelt zijn spel ter gelegenheid van het jubileum voor het terras van het historische café. Even later stopt een scootmobiel met vaste gast Jopie van de Velde ook eventjes voor het feest. ,,Als ik hier kom is het altijd een beetje praten over het dorp. Het kan overal over gaan, over een huisje hier verderop, of de gereformeerde kerk hiertegenover. Ik ken ze hier allemaal. Het is mooi.’’