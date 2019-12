Drie auto’s in Overvecht door brand zwaar beschadigd

De geniepige wijze waarop Yamina vanuit België drugs naar Australië smokkelde

10:41 Een 32-jarige Belgische vrouw is in Melbourne veroordeeld tot vier jaar cel omdat ze op een vernuftige manier vloeibare MDMA - de werkzame stof in xtc-pillen - naar Australië smokkelde. Yamina D. bood op Facebook gratis vliegtickets naar Australië voor wie haar Belgische chocolade en enkele flessen ‘Franse wijn’ bracht.