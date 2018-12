Eerste hulp bij overstappen: de energievergelijkers vergeleken

Ongeloof bij moeder doodziek meisje: oplichter steelt haar verhaal voor tripje Disneyland

13:38 Geld verdienen over de rug van een doodziek kind. Maricia Rondhuis is woest op de oplichter die het trieste levensverhaal van haar dochtertje kopieerde om zo veel mogelijk centen binnen te harken voor een tripje naar Disneyland. De jonge moeder van 27 gaat vrijdag aangifte doen van identiteitsfraude. ,,Mensen die dit doen zijn ziek in hun hoofd.”