Familie Ivana Smit verliest geduld, Maleisië werkt niet mee

Het Openbaar Ministerie wil niets zeggen over het oriënterend onderzoek naar de dood van fotomodel Ivana Smit. Haar familie wordt 'ongeduldig' en is bang dat de Maleisische autoriteiten medewerking weigeren.

,,We onderzoek of er aanleiding is voor een strafrechtelijk onderzoek'', is het enige commentaar dat het OM geeft. Of de Maleisische autoriteiten hieraan wel of geen medewerking verlenen, wil het OM niet kwijt. Evenmin is duidelijk hoelang het oriënterend onderzoek nog duurt.

,,Nabestaanden zijn per definitie ongeduldig'', zegt Ivana’s oom Fred Agenjo. ,,Onze advocaat meldt dat het OM er echt mee bezig is. Maar we vinden het een teken aan de wand dat het zo lang duurt. We zijn zes weken verder sinds het OM zei dat ernaar gekeken werd.''

Basis voor het Nederlandse onderzoek zijn de autopsierapporten die de politie in Kuala Lumpur en de Nederlandse patholoog Frank van de Goot maakten. Van de Goot heeft verwondingen gevonden op het hoofd en blauwe plekken op de armen van de jonge vrouw die in de uren voor haar dood ontstaan moeten zijn. De Maleisische autoriteiten hebben nooit gerept over die verwondingen. Het Maleisische autopsierapport is nog niet in handen van het OM.

Smit overleed op 7 december na een val van een balkon op 14 hoog in Kuala Lumpur na een nacht stappen met een Amerikaans echtpaar. Het fotomodel was geheel naakt toe ze werd gevonden. De Amerikanen zeggen dat ze niets hebben gemerkt van de val omdat ze sliepen. 'Een ongeluk,' stelde de Maleisische politie, maar de familie gelooft het niet.

Privédetective

De achterdocht van de familie wordt versterkt door de bevindingen van patholoog Van de Goot en het onderzoek van een ingehuurde Britse privédetective in Kuala Lumpur. Hij zegt hard bewijs te hebben dat er corruptie in het spel is om de werkelijke toedracht van Ivana's dood in de doofpot te krijgen. Deze detective Mark Williams-Thomas heeft de familie toegezegd binnenkort met 'ronduit schokkende informatie' te komen. Hij wacht op de telefoongegevens van de smartphones van Ivana die momenteel worden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.

Excuus

Volledig scherm Beeld van de beveiligingscamera van Club 9 waarop te zien is hoe Ivana Smit wordt gedragen door de Amerikaan met wie ze een avond uit was. 4,5 uur later was het fotomodel dood. © AD De Maleisische nieuwssite FMT meldt vandaag dat de politie van Kuala Lumpur nog steeds bezig is met het onderzoek naar de dood van Smit. ,,Dat ze hun onderzoek nog niet afgerond hebben zal als excuus gebruikt worden om het autopsierapport niet te sturen. Want heel veel werk kan dat opsturen toch niet zijn? Iemand daar moet even op 'zend' klikken'', zegt Agenjo. De politie meldt in het artikel dat het onderzoek naar de dood van Smit niet zal worden beïnvloed door 'externe factoren'.