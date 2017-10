Familie Zomer moet binnen 6 weken het huis uit: 'We zijn helemaal stuk'

Blij waren ze met de woning aan de Geert Migchelsweg, die door een faillissementsveiling beschikbaar was gekomen. Dat er veel aan moest worden opgeknapt namen de Zomers op de koop toe. Het huis was altijd bewoond geweest, net als de tot woning verbouwde schuur die er aan grenst. Het was een zogenoemde i-woning, bedoeld voor inwoning in verband met mantelzorg. Oorspronkelijk met de ‘schuur’ verbonden via een tussendeur, maar die was allang dichtgemetseld. De ‘schuur’ had namelijk in 2005 al nieuwe bewoners gekregen.



In 2013 is in het bestemmingsplan opgenomen dat er op het erf nog slechts 1 ‘plattelandswoning’ mocht zijn. Daarmee liep het gezin Zomer het risico dat ze er illegaal zou gaan wonen. De andere woning was immers al bezet. Volgens de uitspraak van de Raad van State zou uit stukken blijken dat ze daarvoor zijn gewaarschuwd. Maar daar kan Judith zich niets van herinneren. ,,Wij hebben die stukken niet. Wel beschikken we over een brief van de gemeente uit 2007 dat hier gewoond mag worden”, legt Judith uit, terwijl ze hem op het scherm van haar laptop laat zien. ,,Voor de koop hebben we alles uitgebreid laten onderzoeken door een jurist. Vervolgens hebben we ook gewoon een hypotheek gekregen. Die krijg je normaal helemaal niet voor een i-woning.”