Geert en Lonneke ontsnappen aan ramp: 'Het regende stenen'

Uitkijkend op de nog rokende vulkaan beseffen Geert en Lonneke dat hun klimavontuur in Guatemala heel wat slechter had kunnen aflopen. Op drie kilometer hoogte werd het midden op de dag ineens aardedonker. ,,Het regende stenen, ze werden steeds groter.''

Vol goede moed waren Geert (27) en Lonneke (26) zondagochtend aan de beklimming van de Acatenango begonnen. Die vulkaan, op een paar kilometer afstand van de inmiddels beruchte Fuego, staat bekend als een van de meest spectaculaire hikes van Guatemala. Na een zware beklimming overnachten klimmers op de top, waar de volgende ochtend bij zonsopgang het spectaculaire uitzicht op de actieve Fuego wacht.



Met hun groep van vijftien personen en twee gidsen was het Noord-Hollandse stel rond 13.00 uur 's middags aangekomen bij een rustplek, toen het ineens pikdonker werd. ,,Het begon steentjes te regenen. Eerst van ongeveer een centimeter, maar ze werden steeds groter'', vertelt Geert. ,,Gelukkig was er een afdakje waar we onder konden schuilen. Een paar meiden in de groep raakten in paniek. We spraken ze toe: laten we met z'n allen proberen rustig te blijven. Maar binnen 20 minuten kwamen er stenen zo groot als m'n vuist naar beneden. Ze sloegen het houten dak kapot. Toen kwamen er reddingswerkers boven. Zij maakten ons duidelijk dat we zo snel mogelijk van de berg af moesten.''

Lees ook Dodental na vulkaanuitbarsting Guatemala loopt op naar 38 Lees meer

Volledig scherm ,,Het begon steentjes te regenen." © Felix Trompke

Quote Mensen waren aan het bidden. De hele straat lag vol stenen, het stadje zag helemaal zwart ,,Struikelend liepen we naar beneden. Het was nog steeds donker en het regende keihard. Iedereen is wel een paar keer gevallen. Helmen hadden we niet. Ik had een dikke jas met capuchon, een regenjas en een pet die m'n hoofd tegen de stenenregen beschermde. In een uur tijd zijn we vanaf 3000 meter hoogte afgedaald. Ondertussen liep ik vooral te balen dat we de toch moesten afbreken. Ik wilde heel graag de top bereiken.''

,,Beneden werden we opgewacht door ambulances en het leger. Mensen waren aan het bidden. De hele straat lag vol stenen, het stadje zag helemaal zwart. Op dat moment besefte ik pas echt hoe serieus we in gevaar waren geweest. Blijkbaar zat ik in een soort overlevingsstand. Het leek wel een film. En het was zo donker, dat we de vulkaan niet hebben zien uitbarsten. De gidsen hadden de ernst van de situatie blijkbaar ook niet in de gaten. Zij waren nog jong en onervaren. Achteraf hebben we enorm veel geluk gehad. Als we een kwartier verder met de beklimming waren geweest, en niet onder het afdak hadden kunnen schuilen, had het weleens heel anders kunnen aflopen.''

Geert en Lonneke zijn nu in Antigua. Dat stadje ligt op zo'n 10 kilometer afstand van de Fuego. ,,We zien hem nu roken. Overal ligt een dikke laag stof. Veel mensen dragen mondkapjes om zich te beschermen tegen de as en het stof.''