Gemist? Rutte daagt Hongarije uit EU te verlaten en lange rijen voor teststraten

Op 8 juli landelijke staking in de kinderopvang

Kinderopvangmedewerkers in het hele land gaan op 8 juli staken. In Utrecht is er die dag een protestactie. Dat heeft vakbond FNV aangekondigd. De vakbond is woedend over een cao-akkoord dat eerder deze week door Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) bereikt werd met vakbond CNV. Volgens FNV zorgt het akkoord wel voor een loonsverhoging van 3 procent, maar doet het niets tegen de hoge werkdruk. De cao zou naar de politiek kijken voor oplossingen, terwijl de werkgevers daarvoor verantwoordelijk zijn, zegt de bond. Het hele artikel lees je hier.

Burgemeesters boos om coronakritiek Hugo de Jonge

Meerdere burgemeesters reageren boos op uitspraken van demissionair coronaminister Hugo de Jonge, die donderdag in de Tweede Kamer heeft gezegd dat burgemeesters bij de tweede coronagolf te lang hebben gewacht met het nemen van regionale maatregelen. Bij een volgende uitbraak wil het kabinet zelf de regie in de regio pakken, omdat de regio’s dat ‘spannend’ zouden vinden, zei De Jonge gisteren. Die uitspraak schoot bij meerdere burgemeesters in het verkeerde keelgat. Volgens De Jonge is er ‘geen sprake van kritiek’. Het hele artikel lees je hier.

Bekir E. krijgt in hoger beroep 20 jaar cel en tbs, nu wél voor moord op Humeyra

Bekir E. krijgt 20 jaar cel en tbs voor de moord op de 16-jarige Humeyra. Dat heeft het gerechtshof besloten. Het gerechtshof wijkt daarmee af van de rechtbank, die het in 2019 op doodslag hield en 14 jaar cel. Het Openbaar Ministerie had een maand geleden ook 20 jaar cel geëist. Bekir schoot op 18 december 2018 de toen 16-jarige Humeyra dood op haar school in Rotterdam, na haar maandenlang te hebben gestalkt en bedreigd. Het hele artikel lees je hier.

RIVM: oprukkend RS-virus is nu epidemie, ongebruikelijk in deze tijd

Het aantal meldingen van het RS-virus is de afgelopen weken hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Omdat er in de tweede week van juni 21 meldingen werden gedaan en afgelopen week 37, is er zelfs sprake van een epidemie. Er wordt volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gesproken van een epidemie zodra er twee weken achter elkaar 21 meldingen of meer van het virus worden doorgegeven. Het virus kan bij baby’s en peuters door een ontsteking van de kleine luchtwegen of een longontsteking voor grote benauwdheid zorgen. Het hele artikel lees je hier.

Rutte krijgt steun voor aanval op Hongaarse premier

Premier Mark Rutte heeft de Hongaarse premier Victor Orbán ten overstaan van de andere EU-leiders uitgedaagd de officiële procedure te starten om de Europese Unie te verlaten. Rutte en andere EU-leiders zijn woedend en geschokt over nieuwe wetgeving in Hongarije die homoseksuelen en anderen uit de LHBTI-gemeenschap zou discrimineren. Voor de bijeenkomst was al duidelijk dat de EU-leiders Orbán willen aanspreken op de omstreden wet en hem willen overreden het gewraakte voorstel in te trekken. Zelf zegt de Hongaarse premier dat hij niet tegen homoseksualiteit of homoseksuelen is. Het hele artikel lees je hier.

Lange rijen voor teststraten door feestende jongeren en technische problemen

In diverse steden staan vandaag lange rijen bij de locaties waar sneltests worden uitgevoerd. De wachttijden lopen op, omdat veel mensen - met name jongeren - zich willen laten testen zodat ze vannacht voor het eerst in lange tijd weer kunnen stappen. Morgen gaan voor het eerst in vijftien maanden de discotheken en nachtclubs weer open, maar wie er binnen wil moet een vaccinatie- of testbewijs laten zien. Ook zijn bij diverse teststraten technische problemen met het mailsysteem, waardoor de wachttijd oploopt. Het hele artikel lees je hier.

