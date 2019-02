Halsema doet aangifte van antisemitische bekladdingen

Halsema vindt de bekladdingen van de ADO-supporters onaanvaardbaar. In een reactie laat ze weten dat De Dokwerker staat voor alle mensen die in Nederland zijn opgestaan tegen de vervolging van Joden in de Tweede Wereldoorlog.



'Het is een belangrijk historisch monument en een dierbaar symbool in onze stad: daar blijf je van af,' schrijft ze. 'De camerabeelden worden nu uitgekeken en de politie doet onderzoek op gezag van het Openbaar Ministerie.'



Reactie gemeenteraad

Ook de voltallige Amsterdamse gemeenteraad heeft haar afschuw uitgesproken over de bekladding. 'Een misselijkmakende actie,' schrijven de twaalf fractievoorzitters in een gezamenlijk statement. 'Voor de gemeenteraad heeft dit niets meer met sport of voetbalfanatisme te maken, hier is sprake van expliciet antisemitisme.'



Ook café Betondorp is afgelopen nacht beklad. De bekladding van de Dokwerker, een monument voor de februaristaking op het Jonas Daniël Meijerplein, is volgens de raad een belediging voor 'hen die de moed hadden het werk neer te leggen tijdens de bezetting'. Maandag is de jaarlijkse herdenking van de februaristaking. Volgens de raad zijn de daders 'onverschillig ten opzichte van onze Amsterdamse geschiedenis en waarden'.



De gemeenteraad wil volgende week in gesprek met de burgemeester over de incidenten. Ajax speelt zondag uit tegen ADO Den Haag. Ajax-supporters hebben aangekondigd zondag te demonstreren in Den Haag tegen het feit dat ze niet welkom zijn bij deze uitwedstrijd en bij de wedstrijd van woensdag tegen Feyenoord voor de beker.



Binnenhof

Op het Binnenhof wordt ook met afschuw gereageerd op de bekladdingen. PvdA-leider Lodewijk Asscher en Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) hopen dat de daders worden gevonden en vervolgd.



'Dit is toch werkelijk godgeklaagd. Laat ze hier alsjeblieft niet mee wegkomen. Dit soort gif,' twittert Asscher. Ook Yesilgöz hoopt dat de daders worden achterhaald. 'Wat ben je dan ongelooflijk sneu en triest. Zero tolerance voor antisemitisme.'