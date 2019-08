‘Het besef is weg dat dit mensen zijn: vaders, moeders, baby’s’

SBS 6 blaast ‘Echt Waar?!’ nieuw leven in met Soundos en Leo Alkemade

11:04 Het spelprogramma Echt Waar?! keert terug op televisie met Leo Alkemade en Soundos El Ahmadi als nieuwe comedians. De show was eerder op RTL 4 te zien met Ruben van der Meer en Tijl Beckand, maar is vanaf zaterdag 7 september te bekijken op SBS 6. Zij gaan bizarre verhalen presenteren aan het publiek, die dan moeten raden of het verhaal waar is of niet.