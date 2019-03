Iconische reclames: wedden dat jij ze allemaal nog kent?

Review Hoe goed (of slecht) is de Samsung Galaxy S10-serie echt?

10:48 Smartphone-fanaten zijn al een week of twee in pure extase, want de Samsung Galaxy S10-serie is eindelijk uit. Maar hoe goed is het vlaggenschip van Samsung nou echt? Tweakers mocht al even stoeien met de drie telefoons uit de S10-serie. Dit is hun conclusie.