,,Hij is volhardend. Zo heeft hij mij ook veroverd.''

Omstreden oud-president Saakasjvili in Nederland

12:48 De voormalige Georgische president Michail Saakasjvili, die Oekraïne uit werd gezet, is in Nederland. Hij zal zich in ons land vestigen, bevestigt zijn advocaat Oscar Hammerstein. Hij bevindt zich nu bij de IND in Rotterdam om zijn verblijfspapieren in orde te maken. Saakasjvili is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs.