‘Ik was haar knecht, ik werd geleefd door haar ziekte’

,,Schenk eens cola voor me in. Pak mijn sigaretten. Ga mijn medicijnen halen bij de apotheek. Smeer een boterham. Je moet de vaat nog doen.’’ Nadat Manon mindervalide was geworden, vond zij het normaal dat ik thuis alles deed. Het huishouden, de boodschappen, het eten, de honden uitlaten - naast mijn baan nam ik het allemaal op me. Dat doe je nu eenmaal voor de vrouw met wie je getrouwd bent, toch? Na twee zware miskramen was Manons gezondheid ernstig achteruitgegaan; ze sukkelde met hernia’s en kreeg hartproblemen. Ik nam mijn verantwoordelijkheid en zorgde voor haar, al begon ze me steeds meer te commanderen.