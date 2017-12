Japanners ontdekken glas dat zichzelf repareert

De ontdekking werd bij toeval gedaan, toen de onderzoekers van de Universiteit van Tokio een experiment deden met de lijmstof polyether-thioureas. Bij de toepassing van het spul bleek dat wanneer er krassen en scheuren in de oppervlakte van het glas zaten, deze beschadigingen verdwenen door het bij 21 graden Celsius handmatig een half minuutje samen te drukken. Al na een paar uur had het glas weer zijn oorspronkelijke sterkte. De onderzoekers schrijven er over in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Al eerder is glas ontwikkeld dat zichzelf hersteld. Maar volgens de Japanners is dit de eerste keer dat het bij kamertemperatuur is gelukt. Bij de andere methoden moet het glas vaak sterk worden verhit, waarna het uren duurt voordat het zijn normale sterkte weer terug heeft.

Ook voor rubber en plastic bestaan inmiddels technieken waarbij de materialen beschadigingen uit zichzelf wegpoetsen. De ontwikkelaars van het zichzelf herstellende glas hopen dat door hun vinding minder kapot glas in de container belandt. ,,Glas gaat nu gemiddeld 15 jaar mee. Wij hopen dat onze vinding de levensduur verdubbelt of zelfs te verdrievoudigt'', schrijft mede-onderzoeker Yu Yanagisawa.

Het zal nog jaren duren voor consumenten gebruik kunnen maken van het glas, denkt Teun Wagenaar, die als onderzoeker ramen ontwikkelde met ingebouwde zonwering en stroomvoorziening. ,,De uitvinding in Japan is veelbelovend, maar ik zie het voorlopig nog niet op de markt komen. Er zijn aanvullende testen nodig. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als het glas bloot komt te staan aan UV-straling? En een scheur in een iPad is misschien snel te herstellen, maar wat gebeurt er met het touchpad eronder? Verder zijn er bedrijven nodig die dit glas willen produceren, de vraag wie er opdraait voor de garantie als het niet werkt moet beantwoord zijn. Bij onze vinding zat er maar liefst tien jaar tussen de eerste laboratoriumproeven en de productie. Het zal vermoedelijk ook jaren duren voor wij iets gaan merken van het glas dat nu in Japan is ontwikkeld.''