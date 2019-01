Jean Pierre Rawie: Elke generatie moet liefde en dood opnieuw uitgelegd krijgen

Video ‘We hebben de berg verslagen, maar moesten een hoge tol betalen’

12:31 Het bleek een race tegen de klok, het zoeken naar de 2-jarige Julen in een diepe, smalle put. Een race die niet te winnen was. De zoektocht naar het jongetje kwam moeizaam op gang, maar daarna werd met man en macht gewerkt aan de graafwerkzaamheden. ,,We hebben alles geprobeerd, alles gebruikt wat mogelijk was, en als het dan zo afloopt doet het erg pijn.”