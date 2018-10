Kapotte elektronica: weg ermee of repareren?

Niemand kwam op verjaardag Teddy (6), maar hij krijgt geen nieuw feest: ‘Te veel geregel’

De foto van een beteuterde Teddy (6), die afgelopen weekend in zijn eentje zijn verjaardag moest vieren, is niet zo droevig als hij lijkt. Volgens zijn moeder had het ventje eigenlijk best een leuke dag en was ze vooral zelf verdrietig, vooral toen zij moest betalen voor een feestje waar niemand op af was gekomen. Volgend jaar komt er dan ook geen fuif. ,,Dat is te veel geregel voor mij."