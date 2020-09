Komt Brech weg met zijn verklaring over Nicky Verstappen? ‘Hij moest met iets komen’

,,Het was een mooie zomer in 98, ik was er elke dag op uit.” Jos Brech zit tegenover een camera en kijkt in de lens. Hij denkt terug aan die ene augustusdag ‘in de natuur’. ,,Aan de bosrand was ik gestopt voor een kleine boodschap. Mijn aandacht werd getrokken door iets in de verte. Toen ik dichterbij kwam, zag ik het liggen. Een persoon. Het was een kind.”