LIVE | Coronawet Merkel zet Duitse deelstaten buiten spel, attractiepark Toverland blijft uit protest dicht

Automobi­list rijdt expres in op wielrenner die middelvin­ger naar hem opsteekt: jaar rijbewijs kwijt

9:31 Een 23-jarige man uit Megen reed op 6 februari met zijn rode Opel Astra in op een wielrenner in Oss, omdat deze man zijn middelvinger had opgestoken. De automobilist ging er vervolgens als een haas vandoor, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. De politierechter in Den Bosch veroordeelde de man voor een ‘poging tot toebrengen van zwaar letsel’ en ‘doorrijden na een aanrijding’.