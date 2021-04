LIVE | OMT vreest meer besmettingen door testevenementen, ‘groter overlijdensrisico’ voor wie weinig beweegt

CORONAVIRUSNiet met een routekaart, maar met een openingsplan wil het kabinet nu perspectief bieden en aangeven wanneer de coronaregels worden losgelaten. In vijf stappen moet steeds meer kunnen, afhankelijk van het aantal bezette bedden op de intensive care en het percentage Nederlanders dat is gevaccineerd tegen corona. Het Outbreak Management Team (OMT) is intussen bezorgd over de vele proefevenementen die de overheid de komende weken toestaat en pleit voor aanpassingen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.