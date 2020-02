LIVE | Partner en drie kinderen van Amsterdamse coronapatiënt getest op virus, uitslag nog niet bekend

Podcast Bingewatchers ‘Alleen aanbod Netflix en Amazon zijn geld waard’

19:38 Waar we vroeger soms honderden euro’s per maand uitgaven aan nieuwe films op DVD, kun je nu voor een paar tientjes per maand alles zien wat je maar wilt via verschillende streamingsdiensten. Maar welke diensten gebruiken de luisteraars van de podcast Bingewatchers en waarom? Kevin Goes en Charlene Heezen van die podcast vroegen het zich af en nemen de antwoorden met je door.