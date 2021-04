LIVE | Pfizer vervroegt levering 1,9 miljoen vaccins aan Nederland, vijf Utrechtse cafés open voor proef

CORONAVIRUSHet Outbreak Management Team (OMT) is bezorgd over de vele proefevenementen die de overheid de komende weken toestaat en pleit voor aanpassingen. In Denemarken loopt de vaccinatiecampagne ‘enkele weken’ vertraging op. Het land stopt helemaal met AstraZeneca en last een prikpauze in voor Janssen. Intussen vervroegt Pfizer de levering van 50 miljoen vaccins, die nu in april, mei en juni zullen worden geleverd in plaats van in het vierde kwartaal. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.