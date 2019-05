'Mijn dochter (18) draagt een hoofddoek en komt niet meer langs’

Ik heb Geleefd Wendy (44) is ziek: De dood lijkt me héérlijk

8:00 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Uitvaarverzorger Wendy overwon borstkanker maar hield er een spierziekte aan over. Ze slikt zware pijnstillers. ,,Het jammere is dat ik een steeds hogere dosis nodig heb, mijn pijn stabiliseert niet.’’ Als de pijn ondraaglijk wordt activeert ze het euthanasietraject.